Flessenpost na twintig jaar boven water

Gevonden op het strand van Vlieland: een handgeschreven briefje van de 10-jarige Susie Hampton uit het Engelse Kent. Gevonden via Twitter: de nu 30-jarige Mrs Gander uit Loudwater, die op 25 augustus 1997 de fles met het briefje aan de Britse kust in het zeewater liet verdwijnen.

Susie is die zomer op vakantie met vrienden van haar vader op Sheppy, een schiereiland in de monding van de rivier de Theems. Op een velletje papier krabbelt ze de datum, haar adres en een vraag: „Kunt u mij schrijven om te vertellen waar en wanneer u dit flesje hebt gevonden?” Het papiertje stopt ze in een plastic drinkfles die ze in zee gooit.

Bijna twintig jaar later en zo’n 350 kilometer verderop vindt boswachter Pieter Schaper het in het zand. De flessenpost valt meteen op tussen de 12 kuub rommel die de ruim twintig vrijwilligers verzameld hebben tijdens de jaarlijkse schoonmaakdag op het strand van Vlieland, vorige week dinsdag. „Al twintig jaar onderweg, dat is bijzonder!” roept hij.

Collega-boswachter Anke Bruin-Kommerij –Schaper zelf is deze week vrij– vermoedt dat het plastic al die jaren onder het zand heeft gelegen. „Het heeft in ieder geval niet rondgedobberd, want het flesje was nog helemaal intact. Het had geen aangroeisel, maar was wel verweerd door het zand. Bovendien was het briefje nog goed te lezen.”

Storm

Dat de post nu boven water komt, is waarschijnlijk te danken aan de noordwesterstorm in januari. „Die blies het zand van de duinen, juist op het stuk strand waar de fles werd gevonden.”

Op haar boswachtersblog maakt Bruin melding van de vondst. Ook benadert ze de Sheerness Times Guardian, een regionale krant uit Kent. Een week lang blijft het stil. Tot maandagavond. Vlak voor Bruin naar bed wil gaan, krijgt ze een bericht via Twitter van de schrijfster: „It’s me.”

Het was haar vader die Gander attendeerde op een bericht in de Britse media. Aanvankelijk wist de vrouw niets meer van de actie uit haar tienerjaren, maar haar vader hielp haar die zich te herinneren. Toen Gander de foto van de vondst zag, herkende ze het door haar geschreven briefje ook.

Ze zocht vervolgens contact met de bloggende boswachter via Twitter. „Een grote verrassing”, vindt Bruin. „Zo grappig: flessenpost is iets heel ouderwets, en via moderne media vinden we elkaar nu.”

De twee stuurden gisteravond een uur lang privéberichten over en weer. „Het was alsof we elkaar al jaren kenden. Erg leuk.”

Striptekenaar

De Britse heeft volgens de boswachter plannen om een vakantie op Vlieland te boeken. „Ze zal het flesje en de brief ongetwijfeld terug willen. Dan is de cirkel rond.” Ook heeft Gander, tegenwoordig striptekenaar, toegezegd te helpen om het strand van het waddeneiland op te schonen.

De vrouw heeft overigens bewogen jaren achter de rug. In 2015 werd de ziekte van Hodgkin bij haar geconstateerd. Inmiddels is ze van de kanker genezen. Dit najaar verschijnt er een autobiografisch stripboek over haar strijd tegen de ziekte.