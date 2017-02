Flat Rosmalen ontruimd na brand appartement

Zeker tien appartementen van een flatgebouw in Rosmalen (Brabant) zijn in de nacht van maandag op dinsdag ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een van de woningen. Het vuur ontstond rond 01.00 uur in een appartement op de derde verdieping van het appartementencomplex aan de Herman Moerkerklaan.

Volgens de brandweer ging het om een uitslaande brand. De bewoners van de aanpalende appartementen zijn uit voorzorg even geëvacueerd. Naar schatting betrof het zo’n dertig mensen. De brandweer heeft metingen verricht, maar er zijn geen schadelijke stoffen aangetroffen. Rond 2.00 uur mocht iedereen weer terug naar huis. De bewoner van het uitgebrande appartement moest ter controle naar het ziekenhuis.

Over de oorzaak van de brand is niks bekend.