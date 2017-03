Flat in Vlaardingen ontruimd om gas

Bewoners van veertig woningen in een flat in Vlaardingen moesten zondagavond tijdelijk hun huis uit nadat er na een brand in een kelderbox aardgas werd gemeten. In een leiding was door de brand een lek ontstaan. Tegen 23.00 uur hadden alle woningen weer elektriciteit en konden de bewoners terug naar huis.

Het brandweer had het vuur in de flat aan de Gijsbrecht van Amstelstraat snel onder controle, maar daarna werd 100 procent concentratie van aardgas gemeten. Daarop werd volgens de veiligheidsregio besloten de woningen in de buurt van de kelderbox te ontruimen. „Bij zulke hoge concentraties is de kans op een explosie groot”, aldus een woordvoerder.

De mensen werden tijdelijk opgevangen in een gebouw van het Rode Kruis in de buurt.