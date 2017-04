FIOD pakt verdachte bedrijfsspionage op

Een werknemer van een Nederlandse multinational die beschermde bedrijfsgegevens aan een Chinese concurrent zou hebben willen verkopen, is donderdag door de FIOD opgepakt.

Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag na aanhouding van de 65-jarige man op een station in de regio Twente. Hij wordt verdacht van bedrijfsspionage en schending van octrooirechten. De man stond op het punt naar China te reizen, aldus het OM. Daar zou hij beschermde technische informatie tegen betaling aan een Chinese concurrent hebben willen overdragen.

Zijn bagage, de werkplek en de woning van de verdachte in de regio Twente zijn meteen na zijn arrestatie doorzocht. Daarbij zijn digitale gegevensdragers als computers en tevens administratie in beslag genomen. Zijn woonplaats is niet bekendgemaakt.

De aanhouding volgde op een aangifte van zijn werkgever.