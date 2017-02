Het is komende week nog voorjaarsvakantie voor grote delen van het land maar verkeersdienst VID verwacht maandag toch files op de weg. De voorspelde regen, wind en hagel zullen weggebruikers parten gaan spelen. Het KNMI heeft voor maandagmiddag code geel afgegeven voor het hele land.

De verwachting is dat onweersbuien met hagel en windstoten in de avondspits over het land trekken. Ook de rest van de week is wisselvallig weer voorspeld.