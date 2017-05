Files op A2 na bomonderzoek Nieuwegein

Op de A2 rond Utrecht staan lange files. De snelweg is bij Nieuwegein in beide richtingen dicht, omdat een mogelijk explosief is gevonden langs een weg die onder de snelweg door loopt. Ook de omleidingsroute, de A27, slibt dicht.

Tussen Den Bosch en Utrecht staat ongeveer 12 kilometer file. Weggebruikers zijn twee uur extra kwijt om op hun bestemming te komen. De andere kant op staat meer dan 5 kilometer file, oftewel een uur vertraging.

Het verkeer kreeg het advies om via de A12 (ring Utrecht) en de A27 om te rijden. Wie in de file staat, krijgt het advies om in de auto te blijven zitten en niet uit te stappen „want er kunnen hulpdiensten langsrijden”.

Het mogelijke explosief ligt bij het Hooglandse Jaagpad aan de Hollandsche IJssel, tussen Nieuwegein en IJsselstein.