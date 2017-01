Fietsster overleden na aanrijding met taxi

Een 31-jarige fietsster uit Nijmegen is overleden aan de gevolgen van een verkeersongeval in haar woonplaats. De vrouw werd in de nacht van zaterdag op zondag op de Graafseweg geschept door een taxi. De 29-jarige taxichauffeur is aangehouden voor verhoor, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde omstreeks half 4. Hulpdiensten, inclusief een traumahelikopter, waren snel ter plaatse. Ook omstanders verleenden eerste hulp. De vrouw werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht waar ze overleed aan haar verwondingen.

De politie wil graag getuigen spreken om er achter te komen wat er precies is gebeurd.