Een fietser is dinsdagochtend in Duiven overleden na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Eltensestraat en Klarinetstraat in de Gelderse gemeente.

Reanimatie mocht niet meer baten, de man overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De automobiliste bleef ongedeerd. De politie doet onderzoek naar de oorzaak.

De identiteit van de fietser is nog niet bekendgemaakt.