Fietser dood na ongeval elektrische fiets

Een 37-jarige man uit Hellevoetsluis is zondagmiddag in het ziekenhuis overleden nadat hij eerder op de dag met zijn elektrische fiets over de kop was geslagen in Vierpolders. Dat meldt de politie. Het meest waarschijnlijke scenario is dat het om een eenzijdig ongeluk gaat, maar de politie doet nog wel nader onderzoek naar de toedracht aldus een woordvoerster.

De man reed zondag vroeg in de ochtend op een extra snelle elektrische fiets over de Achterdijk in het Zuid-Hollandse dorp. Hij droeg geen helm. Op dergelijke fietsen kunnen snelheden tot 45 kilometer per uur worden gehaald.

De politie gaat ervan uit dat de fietser over de kop is geslagen. Hij raakte zwaargewond aan zijn hoofd. Hulpdiensten hebben het slachtoffer lange tijd behandeld op de plek van het ongeluk, waarna hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht. Daar is hij later op de dag aan zijn verwondingen overleden.