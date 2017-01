Familie in aparte zaal in zaak IJsselstein

De nabestaanden van de doodgeschoten IJsselsteinse Samir Erraghib volgen dinsdag de strafzaak tegen de twee verdachten van de liquidatie in een aparte zaal in de rechtbank in Utrecht. Dat was volgens de rechtbank nodig omdat er ernstige bedreigingen zijn geuit tegen verschillende betrokkenen in de zaak.

Erraghib werd vorig jaar april in zijn auto voor zijn huis neergeschoten door een man uit Nieuwegein en een man uit Rosmalen, aldus het Openbaar Ministerie. De Brabander zat nog in de laatste fase van zijn jeugd-tbs, maar wist aan toezicht te ontkomen.

De verdenking valt de Rosmalenaar zwaar, zei zijn advocaat dinsdag, en daarom was hij niet naar de rechtbank gekomen. Maar de rechtbank nam daar geen genoegen mee en laat de man ophalen uit zijn cel.