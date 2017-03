Familie Bart van U. blij met veroordeling

De familie van Bart van U. prijst het gerechtshof in Den Haag, dat hem donderdag heeft veroordeeld tot acht jaar cel en tbs voor de moorden op oud-minister Els Borst en zijn zus Loïs. In een verklaring liet de familie weten blij te zijn met de uitspraak „omdat de rechters hebben ingezien dat Bart wel degelijk ‘eilandjes van gezond verstand’ heeft”.

De rechtbank had in eerste aanleg geoordeeld dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was en legde daarom alleen tbs op. Het hof ziet dat anders en houdt het op een sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid.

„De familie vindt dat het hof het vonnis op indrukwekkende wijze heeft verwoord”, lieten de familieleden van slachtoffer Loïs en dader Bart weten. Het hof ging in de uitspraak in op de grote gevolgen die de moorden hebben voor de familie Borst en de familie Van U. De familie moet leven met de ontzetting en de schaamte, zei de rechter die het vonnis voorlas.

„Deze afschuwelijke moorden hebben een impact op de familie. Voor hen betekent het levenslang”, aldus de familie Van U.