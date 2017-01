Extra miljoenen verpleeghuizen „niet genoeg”

De 100 miljoen euro die het kabinet extra wil uittrekken voor de verpleeghuizen, is een mooi bedrag maar bij lange niet genoeg om alle problemen op te lossen. Zo reageren verschillende instanties op het voorstel van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid), dat vrijdag nog in de ministerraad moet worden besproken.

„We zijn blij met dit gebaar, omdat dit betekent dat niet alleen staatssecretaris Van Rijn de problemen zeer serieus neemt, maar het hele kabinet. Maar het is niet genoeg. Alleen de allerergste nood kan er mee gelenigd worden. Tevreden zijn we pas als alle punten van ons manifest zijn uitgevoerd”, is de reactie van Hugo Borst en Carin Gaemers.

In hun manifest Scherp op Ouderenzorg pleiten Borst en Gaemers onder meer voor een plafond voor bestuurskosten en reserves in verzorgingshuizen en voor een ondergrens voor het aantal verplegers. Ze willen twee zorgverleners per zes tot acht bewoners. Om het plan uit te voeren zouden 70.000 extra zorgmedewerkers en 1,5 tot 2 miljard euro nodig zijn.

Brancheorganisatie van zorgondernemers Actiz zegt blij te zijn met iedere euro extra die het kabinet beschikbaar stelt aan verpleeghuizen. „Maar de 100 miljoen is bij lange na niet genoeg om de benodigde 70.000 vacatures in te vullen, aldus een woordvoerder.

Ook de Patiëntenfederatie is kritisch over het bedrag, maar beaamt dat ,,alles meegenomen is”. Tegelijk wijst een woordvoerster erop dat geld niet alle problemen kan oplossen. „We zouden al veel winnen als verpleeghuizen gaan luisteren naar hun bewoners en openheid geven over wat hun sterke en zwakke punten zijn.”