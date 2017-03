Extra borden bij spoorwegovergang Harlingen

Er komen extra borden bij de spoorwegovergang in Harlingen waar maandag een auto in botsing kwam met een trein. Burgemeester Roel Sluiter van Harlingen heeft hier opdracht voor gegeven. Twee inzittenden van de auto kwamen bij het ongeluk om het leven.

„Ik heb bij ProRail aangedrongen dat deze overgang spoedig wordt aangepakt. De overweg nu sluiten is helaas geen optie, omdat het de enige toegangsweg naar de boerderij is. Tot er een nieuwe route is, moeten we alles op alles stellen dat hier geen ongelukken meer plaatsvinden”, zegt hij maandag op de website van de gemeente.

De inzittenden van de auto waren bij de boerderij in de buurt geweest. Daar waren volgens de gemeente in totaal 23 kinderen uit één klas naar lammetjes gaan kijken. Deze auto verliet als eerste de boerderij en werd bij het oversteken van het spoor geschept.

De auto wordt afgevoerd naar een besloten locatie voor verder onderzoek.