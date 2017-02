Expositie toont band Nederland met Zuid-Afrika

Voor het eerst laat een grote tentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam de relatie zien tussen Nederland en Zuid-Afrika. De band gaat meer dan vierhonderd jaar terug en kent een bewogen geschiedenis. De expositie Goede Hoop, die zaterdag opent, toont zo’n driehonderd voorwerpen die een beeld geven van de koloniale geschiedenis.

„De tentoonstelling laat de mooie en minder mooie kanten zien van de relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika”, zei museumdirecteur Taco Dibbits dinsdag bij de presentatie. Het Rijks heeft tien zalen in de Philipsvleugel ingericht om alle voorwerpen een plek te geven. Volgens conservator Martine Gosselink gaat de expositie over wat er gebeurt als een volk een ander land in trekt. Over een periode van „vermenging, botsing, schuring en conflict”.

De Nederlanders kwamen in 1652 naar de Kaap, als Jan van Riebeeck er een bevoorradingsstation sticht. De expositie belicht deze periode, onder meer aan de hand van VOC-kaarten en tekeningen van de lokale bevolking, de Khoikhoi. De komst van de Nederlanders heeft Zuid-Afrika voorgoed veranderd, aldus Gosselink. „De samenstelling van de bevolking en de introductie van de slavernij door de VOC zijn het gevolg van de band met ons land.” De slavernij komt in het museum aan de orde door schilderijen, slavenpassen en een slavenklok. Op de muren zijn doordringende teksten gekalkt in graffitistijl zoals: „Ik werk altijd, ook ik moet rusten” en „Ingepikt”.

Een zaal is gewijd aan de Nederlandse ontdekkingsreiziger Robert Jacob Gordon (1743-1795). Hij hield diverse expedities naar de binnenlanden van Zuid-Afrika en maakte aan de hand hiervan vele tekeningen van de mensen en flora en fauna die hij tegenkwam. Een selectie van zo’n negentig tekeningen, waaronder enkele enorme panorama’s, zijn te zien. Opvallend is ook het reusachtige skelet van een giraffe die Gordon eigenhandig heeft ontleed en cadeau deed aan stadhouder Willem V. Aangezien het werk van Gordon gevoelig is en niet vaak kan worden getoond, heeft het Rijksmuseum ook een website over hem gemaakt die sinds dinsdag in de lucht is.

Het Zuid-Afrika van nu komt ook aan bod, onder meer aan de hand van portretten van kinderen geboren na 1994; de afschaffing van de apartheid. Afrikakenner Adriaan van Dis leidt de bezoekers rond via een audiotour en de NTR zendt vanaf 23 maart op NPO 2 de documentaireserie Goede Hoop uit.