Expositie Magnumfotograaf verlengd

De tentoonstelling van het werk van de Zwitserse Magnumfotograaf Werner Bischof (1916-1954) in het Fotomuseum in Den Haag wordt met bijna twee maanden verlengd tot en met 7 mei. Bischof werkte als fotojournalist voor onder meer het magazine Life. Kort na de Bevrijding was hij ook actief in Nederland en daarvan zijn eveneens circa dertig foto’s te zien in Den Haag.

Het Fotomuseum toont in totaal ongeveer 220 vintage foto’s en contactafdrukken, maar ook persoonlijke brieven en fotoboeken. De expositie is samengesteld door Marco Bischof, de oudste zoon van de fotograaf. Speciaal voor de Nederlandse versie van de rondreizende tentoonstelling zijn de foto’s uit Nederland uit de archieven gehaald.

Het is niet de enige expositie in het Fotomuseum. Wie de Romanovs, de vermoorde tsarenfamilie van Rusland, in de ogen wil kijken, kan er vanaf zaterdag eveneens terecht. Honderd jaar na de Russische Revolutie en de daarop volgende dood van het gezin toont het Fotomuseum zeventig foto’s van de Romanovs, die werden gemaakt door de Zwitser Pierre Gilliard (1879-1962). Hij was de privéleraar van de kinderen.