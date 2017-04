Explosiegevaar in Roermond geweken

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft zondagavond een mogelijk explosief meegenomen uit een tuin bij een woning aan de Schepen Hillenstraat in Roermond. Daarmee is het gevaar voor de buurt geweken. „De kust is veilig”, zei een woordvoerster van de politie zondagavond.

Zondagmiddag sloegen politie en hulpdiensten alarm na de vondst van een mogelijk explosief achter de woning. De politie vroeg omwonenden om binnen te blijven, maar volgens buurtbewoners werden daarnaast zeker twaalf woningen vlakbij de vindplaats van het verdachte object ontruimd. Verschillende straten in de omgeving werden vervolgens afgezet.

Wat er precies is gevonden, wordt nog onderzocht, aldus de politie. De afzettingen zijn opgeheven.