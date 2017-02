Explosief in café was handgranaat

Het explosief dat woensdag werd gevonden in het Amsterdamse Café in the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen was een handgranaat. De politie heeft camerabeelden veiliggesteld die meer moeten vertellen over de herkomst ervan.

Hoewel er wel een vermoeden is hoe de handgranaat in het café is beland, kan een woordvoerder daar in het belang van het onderzoek nog niks over zeggen.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) doet onderzoek naar het explosief, dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie woensdag heeft ontmanteld.

De burgemeester heeft het café gesloten vanwege de vondst van de handgranaat.