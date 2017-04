Een explosief heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de voorkant van een woning in Amsterdam flink beschadigd.

De bewoners van het huis aan het Bezaanjachtplein werden om 3.35 uur opgeschrikt door een harde knal. Er raakte niemand gewond. Na onderzoek bleek de ontploffing te zijn veroorzaakt door een explosief.

De politie wilde zaterdagochtend nog niet zeggen of de bewoner een bekende van de politie is. Ook moet nog worden onderzocht wat voor explosief er precies bij de woning is afgegaan.