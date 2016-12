Explosie bij woning in Eindhoven

Bij een woning in Eindhoven heeft zich in de nacht van woensdag op donderdag een explosie voorgedaan. Hierbij raakte niemand gewond. Volgens de politie is er veel schade ontstaan aan het huis en ook aan enkele geparkeerde auto’s in de Honthorststraat.

De explosie vond rond 04.00 uur plaats. De bewoner schrok wakker van een harde knal, maar bleef ongedeerd. De pui raakte wel flink beschadigd.

De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd. De straat is daarom afgezet. Volgens een woordvoerder wachten de forensisch onderzoekers tot het licht wordt, zodat ze beter zicht hebben.