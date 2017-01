Experts: Verkiezingsuitslag te hacken

Hoewel we met potlood stemmen, zijn de verkiezingen in Nederland wel te hacken. Het programma dat de aangeleverde uitslagen bij elkaar optelt is namelijk zeer kwetsbaar, meldt RTL Nieuws. Het programma liet er verschillende veiligheidsexperts naar kijken.

Het betreffende programma mag op computers met een verouderd besturingssysteem worden geïnstalleerd en mag op met het internet verbonden computers worden geïnstalleerd. Bovendien slaat het programma de stemuitslagen tijdens het invoeren in een onbeveiligd tijdelijk bestand op. Dat zou dus gemanipuleerd kunnen worden waardoor partijen meer of minder stemmen toebedeeld krijgen dan ze eigenlijk hebben gekregen.

De Kiesraad laat in een reactie op de bevindingen van RTL weten dat Fox-IT de beveiliging van de software laat onderzoeken.