Excuses Dijkhoff na vrijlating Pool

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft zijn excuses aangeboden aan de familie van het meisje dat in 2013 samen het haar opa en oma werd doodgereden, omdat die niet op tijd is geïnformeerd over de vervroegde vrijlating van de dader. Dat had wel gemoeten, aldus Dijkhoff.

Dijkhoff herhaalde dinsdag tegenover de Tweede Kamer dat hij het niet eens is met de beslissing, waardoor de Poolse dader naar huis mocht om zijn zwangere vriendin te bezoeken. De man reed het meisje en haar grootouders dood in Meijel. Hij mag niet meer terugkeren in Nederland.

Volgens Dijkhoff had de Raad voor Strafrechtstoepassing (RSJ) anders kunnen beslissen, omdat de samenleving ernstig was geschokt. „Een slecht besluit”, aldus Dijkhoff. Hij zegt ervan te balen, net als dat de familie ook nog eens te laat werd ingelicht over de vrijlating.