Ex-Statenlid VVD verdacht van verduistering

Een onlangs opgestapt VVD-Statenlid in de provincie Flevoland wordt verdacht van verduistering van 110.000 euro uit een erfenis. Tegen hem is vrijdag de maximale werkstraf van 240 uur geëist in de rechtbank in Zutphen.

De 61-jarige Huib van V. werd in 2009 als executeur-testamentair aangesteld om de erfenis van een overleden rijke tante af te wikkelen. Twee maanden na haar overlijden maakte hij zonder overleg 110.000 euro over van haar rekening. Naar eigen zeggen was dit het deel waar hij en zijn vrouw recht op hadden. Een derde erfgenaam deed aangifte. In een kort geding werd het toenmalige Statenlid al gesommeerd het geld terug te betalen, maar hij weigerde.

Het Openbaar Ministerie vorderde dat de man dit alsnog doet. Volgens de site van de VVD was Van V. tot medio oktober vorig jaar Statenlid. Hij hield zich onder meer met economische aangelegenheden bezig. Volgens zijn raadsman heeft Van V. een fout gemaakt, maar heeft hij niet strafbaar gehandeld. „Ik heb nooit de intentie gehad om iemand te benadelen”, zei de verdachte. Het vonnis wordt op 24 februari uitgesproken.