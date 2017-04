Ex-fraudeofficier wraakt Haagse rechtbank

Voormalig fraudeofficier van justitie Matthieu van S. (56) heeft de Haagse rechtbank gewraakt in zijn strafzaak wegens belastingfraude en valsheid in geschrifte.

De rechtbank in Den Haag kondigde maandag aan dat de uitspraak voorlopig is opgeschort, hangende de behandeling van het wrakingsverzoek door de wrakingskamer. Tegen Van S. is twee weken geleden door het OM vijftien maanden cel geëist.

Raadsman Bart Damen van de ex-aanklager geeft als reden voor de wraking op dat de rechtbank heeft geweigerd alle gewenste stukken beschikbaar te stellen. Die gingen onder meer over het overleg dat in de zaak is gevoerd tussen de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie.

Hij had de rechtbank om die stukken verzocht, maar dat verzoek werd slechts gedeeltelijk toegewezen. Pas na de zitting is naar het oordeel van Damen gebleken dat „een spelletje” zou zijn gespeeld door OM en belastingdienst en dat zijn cliënt belangrijke stukken zouden zijn onthouden. Daardoor zijn de rechten van zijn cliënt door de rechtbank geschonden, vindt Damen. Om die reden heeft hij pas kort voor de uitspraak zijn wrakingsverzoek ingediend.

De verdachte uit Soest, die ook een prominente rol vervulde in de VVD, staat terecht voor onder meer belastingfraude van ongeveer anderhalve ton. Volgens het OM heeft Van S. geprobeerd geld verborgen te houden, zodat zijn ex-vrouw, met wie hij in een vechtscheiding verwikkeld is, niet bij dat geld kon komen.