Ernstige verkeershinder in oosten verwacht

Weggebruikers in het oosten van het land moeten tijdens de avondspits rekening houden met ernstige verkeershinder. Het gaat in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg flink sneeuwen. „We adviseren weggebruikers hun rijstijl aan te passen”, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat vrijdag.

Een omvangrijk regenfront trekt over het land. In het oosten en deels in het noorden (Groningen) gaat de regen over in sneeuw waardoor gladheid ontstaat. Dat gebeurt naar verwachting tussen 17.00 en 20.00 uur. „Het wordt een zeer zware avondspits”, denkt Rijkswaterstaat.

De dienst heeft sinds donderdagavond al zo’n 6,5 miljoen kilo zout gestrooid op het wegennet.

In het westen en noord-westen krijgt het verkeer de komende uren te maken met zware windstoten, boven land van 75 tot 90 km per uur, aan zee mogelijk 90 tot 100 km per uur