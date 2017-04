Eringa wil onderzoek naar incidenten op spoor

ProRail-directeur Pier Eringa wil samen met de wegbeheerders onderzoeken hoe incidenten op het het spoor met ‘groot bouwmaterieel’ in de toekomst kunnen worden voorkomen. Het ging vrijdag voor de twee keer in een week mis. Op het spoor in Wouw, bij Roosendaal, botste een trein met ongeveer honderd reizigers op een vrachtwagen die op een overweg stilstond. Maandag botste in Deurne een graafmachine op een goederentrein.

„Ongelukken zijn altijd mogelijk, maar als zoiets twee keer in een week gebeurt, kan je niet meer spreken van een incident”, aldus Eringa. „Je kan je afvragen of we niet met extra maatregelen moeten komen, samen met de wegbeheerders. Waarbij je dan iedere situatie afzonderlijk bekijkt: waar kun je het met de techniek oplossen, waar met overweg en omliggende wegen. En waar gaat het om gedrag van weggebruikers.”

Het spoor en de overweginstallatie liep vrijdag veel schade op. Dat was in Deurne ook het geval. Alleen de conducteur liep een lichte hoofdverwonding op.

Door het ongeluk in Wouw, waarbij een conductrice aan haar hoofd opliep, rijden er geen vrijdag de gehele dag geen treinen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Reizigers worden met bussen vervoerd. De Nederlandse Spoorwegen verwachten dat het treinverkeer zaterdag vanaf 12.00 uur kan worden hervat. ProRail kan nog niet exact aangeven hoelang het weghalen van de kapotte trein en de andere werkzaamheden gaan duren.