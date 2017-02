„Erfenis Bruna universeel en blijvend”

Marco Grob, zakelijk directeur van het Centraal Museum en nijntje museum, noemt het overlijden van Dick Bruna een groot verlies voor de Nederlandse vormgeving. Maar zijn invloed zal tot ver in de 21e eeuw merkbaar zijn, aldus Grob.

„Niet alleen is zijn werk een inspiratiebron voor andere kunstenaars, ook is Bruna ongekend populair bij onze bezoekers. De collectie van Dick Bruna die het Centraal Museum in bruikleen heeft is dan ook van grote waarde voor het museum. Ik kan gerust stellen dat Dick Bruna tot de belangrijkste kunstenaars uit onze collectie behoort, samen met Gerrit Rietveld waar hij vroeger nog zo tegen opkeek. Het Centraal Museum is er trots op dat het jong en oud kennis kan laten maken met zijn werk. Deze erfenis is universeel en blijvend.”

Marja Kerkhof, directeur Mercis bv, de uitgever van Nijntje, laat in een reactie weten dat zij het een eer vindt „om volwassenen en kinderen over de hele wereld kennis te laten maken” met het werk van Bruna. Kerkhof: „Het is een groot voorrecht om Dick Bruna meer dan veertig jaar persoonlijk te hebben gekend en de afgelopen twintig jaar zo intensief te hebben samengewerkt.”