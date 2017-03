Erf CDA’er Leende op slot na vondst drugslab

Burgemeester Paul Verhoeven van Heeze-Leende is van plan om het volledige erf van de lokale CDA-penningmeester Wim van der P. een half jaar op slot te gooien na de vondst een enorm drugslab vorige week. De burgemeester heeft dat vrijdag aangekondigd.

De drugsfabriek werd een week geleden ontdekt in een loods op het grote erf in Leende. De politie omschreef het als een van de grootste ooit in Nederland. Er werd zowel speed als xtc gemaakt. De politie vond er duizenden liters chemicaliën. Per dag kon 100 kilo speed en 150 kilo xtc worden gemaakt, met een omzet van vele miljoenen, aldus de politie.

De VVD-burgemeester is geschrokken door de ontdekking, zei hij vrijdag. Verhoeven kent de verdachte CDA-penningmeester persoonlijk en de vondst van het drugslab heeft in het dorp een schok teweeg gebracht.

Zoals veel Brabantse gemeenten treedt Heeze-Leende standaard op als ergens drugs of drugsgrondstoffen worden gevonden. Bij de beslissing van de burgemeester om het volledige erf inclusief het woonhuis een half jaar te sluiten, weegt het gevaar mee dat is veroorzaakt voor bijvoorbeeld een groep carnavalswagenbouwers die ook op het erf aan het werk was. Een definitief besluit neemt de burgemeester als hij volgende week de politierapportage krijgt en alle details kent, kondigde hij aan.

De 51-jarige Van der P., zijn echtgenote en zoon werden vorige week aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het drugslab. Zijn partner en zoon zijn inmiddels vrij.

De lokale CDA-bestuurder wordt verdacht van medeplegen van of medeplichtigheid aan de productie van synthetische drugs. De verdachte zegt dat hij niks wist van het drugslab en dat de loods werd verhuurd.