Erdogan: Nederland is fascistisch en nazistisch

Nederland heeft de landingsrechten voor het toestel van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu ingetrokken. Dat heeft het kabinet zaterdag gemeld. Dat betekent dat het bezoek dat Çavusoglu wilde brengen aan Rotterdam, niet doorgaat.

Het kabinet neemt de maatregel naar eigen zeggen omdat de openbare orde en veiligheid in het geding zijn gekomen, na een oproep aan Turkse Nederlanders om massaal deel te nemen aan een publieke manifestatie met Çavusoglu.

De Turkse president Erdogan noemt Nederland in een toespraak fascistisch en nazistisch. Hij dreigt Nederlandse diplomaten het land uit te zetten en vluchten uit Nederland te weren.

#BREAKING Erdoğan says "Netherlands should now think about how their planes will land in Turkey, they are Nazi remnants, fascists" pic.twitter.com/YIdY2tomV7 — CNN Türk ENG (@CNNTURK_ENG) March 11, 2017

„Nederland was met de Turkse autoriteiten in gesprek over het bezoek, waarbij gezocht werd naar een acceptabele oplossing. Er was overleg gaande of de Turkse autoriteiten de bijeenkomst konden verplaatsen en een besloten, kleinschaliger karakter konden geven in een Turks consulaat of ambassade. Nog voordat deze gesprekken waren afgerond, dreigden de Turkse autoriteiten publiekelijk met sancties. Dat maakt de zoektocht naar een redelijke oplossing onmogelijk”, luidt de verklaring van het kabinet.

Turkse minister op ‘privébezoek’ in Nederland

„We wilden tot een oplossing komen. We hebben een lang en moeilijk gesprek gevoerd met de Turken om tot een acceptabele oplossing te komen. We staan voor de openbare orde en willen niet dat de veiligheid in het geding komt”, aldus een woordvoerster van minister Koenders (Buitenlandse Zaken).

Çavusoglu dreigde zaterdagochtend met zware politieke en economische sancties tegen Nederland als Den Haag zijn komst zou verhinderen. De Turkse minister was van plan om 18.00 uur genodigden toe te spreken in de ambtswoning van de Turkse consul in Rotterdam. Hij wilde daar pleiten voor een ’ja’ voor meer macht voor president Recep Tayyip Erdogan in het Turkse referendum van 16 april.