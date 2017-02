Erasmusprijs voor cultuursocioloog Lamont

De Canadese cultuursocioloog Michèle Lamont krijgt dit jaar de Erasmusprijs. De hoogleraar Sociologie aan Harvard University krijgt de onderscheiding voor haar bijdrage aan het onderzoek naar de relatie tussen kennis, macht en diversiteit. Dat heeft de Stichting Praemium Erasmianum maandag bekendgemaakt.

Lamont (1957) heeft haar wetenschappelijke carrière gewijd aan de vragen hoe maatschappelijke omstandigheden ongelijkheid en sociale uitsluiting teweegbrengen en hoe gestigmatiseerde groepen hun eigenwaarde bewaken.

Zij is werkzaam geweest aan de universiteiten van Stanford en Princeton in de Verenigde Staten en is sinds 2003 verbonden aan Harvard University. Lamont schreef tientallen boeken en artikelen over uiteenlopende onderwerpen zoals sociale ongelijkheid en uitsluiting, racisme en etniciteit, en instituties, wetenschap en onderwijs.

De Erasmusprijs, 150.000 euro, wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die binnen de Europese tradities een bijdrage heeft geleverd op het gebied van cultuur of sociale wetenschappen.