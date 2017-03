Erasmusbrug kampt weer met storing

De Erasmusbrug in Rotterdam is donderdag al sinds het begin van de avond afgesloten vanwege een storing. Volgens Stadsbeheer werken monteurs hard aan een oplossing.

Het verkeer wordt geadviseerd om via de Willemsbrug of de Maastunnel naar de overkant van de Maas te gaan. Hoe lang het oponthoud nog gaat duren is onbekend.

Het is de derde keer deze maand dat er een storing is met de brug. De Erasmusbrug, in de volksmond De Zwaan geheten, is een belangrijke verbinding tussen het noorden en zuiden van Rotterdam. Niet alleen autoverkeer, ook fietsers, voetgangers en trams maken er gebruik van.