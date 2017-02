Er komt mondjesmaat weer water uit de kraan

Er komt mondjesmaat weer water uit de kranen in de woningen in de Gelderse gemeenten Doesburg, Rijnwaarden, Zevenaar en Rheden die als gevolg van een storing zonder zaten. Er staat echter weinig druk op en het water moet vooraf worden gekookt. Dat meldt Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM).

Desalniettemin worden verzorging- en verpleeghuizen zondagavond voorzien van watertankjes van 5 liter. Ook mensen die om medische redenen water nodig hebben, krijgen die tankjes van de brandweer. Er zijn 20.000 jerrycans van 5 liter water voorhanden. Vooralsnog begint de distributie vanuit Zevenaar. Van daaruit brengen brandweerlieden uit de regio de jerrycans naar de zorginstellingen.

De veiligheidsregio zegt op de website dat als er maandagmorgen nog geen water uit de kraan komt, er voor uitgebreide waterdistributie wordt gezorgd. „De voorbereidingen hiervoor hebben wij met Vitens in gang gezet. Er komen dan meerdere tappunten in de gemeenten waar nog geen water is”, aldus VGGM. Mensen moeten dan zelf flessen, emmers of pannen meenemen. Ze krijgen dan 3 liter water per persoon. Wel mogen mensen water meenemen voor personen die daar niet om kunnen komen.