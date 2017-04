‘Enorme wapencollectie’ 82-jarige afgepakt

De politie heeft bij een 82-jarige verzamelaar uit Ouddorp (Zuid-Holland) een „enorme wapen- en munitiecollectie” gevonden. Het spul was grotendeels onklaar gemaakt, maar aangezien de man geen vergunning bezat is de collectie karabijnen, granaten en andere projectielen in beslag genomen. Voor de veiligheid werd hulp ingeroepen van de Explosievenopruimingsdienst Defensie (EOD).

Het oorlogstuig lag opgeslagen bij de man thuis en in een loods. De politie noemde het een „ware tentoonstelling”. Het spul stamt voor een deel uit de Tweede Wereldoorlog. De man werkte goed mee met het opruimen van zijn verzameling.