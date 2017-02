Enorme interesse voor Vermeer verrast Louvre

Lange rijen wachtenden en een recordaantal bezoekers. De belangstelling voor de expositie met werken van Johannes Vermeer in het Louvre is zo groot, dat het Parijse museum er de afgelopen dagen niet in slaagde de bezoekersstroom in goede banen te leiden, aldus de Franse krant Le Figaro

In het Louvre zijn sinds woensdag twee exposities van Nederlandse kunst te zien voor publiek. Het gaat om ‘Vermeer en de meesters van de genreschilderkunst’ en een tentoonstelling van schilderijen uit de collectie van het Amerikaanse stel Thomas en Daphne Kaplan. Onder de werken van Vermeer die tot en met 21 mei in het Louvre worden getoond,is ook het melkmeisje

Al op de eerste dag trok de expositie met werk van Vermeer een recordaantal van 9000 bezoekers. Buiten stonden mensen soms uren in de rij tot ze naar binnen konden. Dat tafereel herhaalde zich op donderdag en vrijdag.

Als bezoekers eenmaal het museum zijn binnengekomen, betekent dit nog niet dat ze direct naar de zaal Napoleon kunnen, waar de schilderijen van Vermeer hangen. Uit veiligheidsoverwegingen mogen er niet meer dan 250 mensen tegelijk in deze zaal.

Het Louvre laat op Twitter weten dat het museum door het succes van de expositie maatregelen heeft moeten nemen. Bezoekers kunnen niet zelf bepalen hoeveel tijd ze uittrekken voor het bekijken van de werken van Vermeer. Voor het eerst stelt het museum een tijdslimiet in. Hoeveel tijd de bezoekers krijgen, is nog niet bekend. Bij een reservering moeten aanvragers aangeven op welk tijdstip ze de werken van Vermeer willen gaan zien.