Elk jaar goedgelovige mensen genoeg op 1 april

Pas op. Zaterdag is het 1 april. De dag dat familie, vrienden, collega’s en bekenden je proberen beet te nemen. Vijf vragen en een goeie grap.

Is de 1 aprilgrap een typisch Nederlands verschijnsel?

Nee. Ook andere landen kennen het fenomeen, zij het onder verschillende namen. In Amerika heet het April Fools’ Day, in Rusland Dag van de Dommerik en in Duitsland Narrendag. Sommige Spaanstalige landen hebben een vergelijkbare dag op 28 december.

Gaat de grappenmakerij wel overal op dezelfde manier?

Ook niet. In Nederland mag je de hele dag grappen maken, in Canada en Zuid-Afrika is de pret om 12.00 uur voorbij. Wie daarna toch doorgaat, is zelf de verliezer. In Frankrijk en Italië hebben kinderen de gewoonte om op 1 april een papieren vis op de rug van een ander te plakken en bij ontdekking te roepen ”Poisson d’avril” of ”Pesce d’aprile”.

Waar komt de grappenmakerij op 1 april vandaan?

Dat is niet duidelijk. Er zijn verschillende verklaringen. In Nederland wordt vaak een link gelegd met de verovering van Den Briel door de Watergeuzen op de Spaanse Alva, op 1 april 1572. Erg logisch is die verklaring niet, want waarom kennen andere landen dan ook 1 aprilgrappen? Anderen wijzen op de invoering van de Gregoriaanse kalender in de 16e eeuw. Op dat moment werd 1 januari de officiële nieuwjaarsdag. Sommige mensen bleven de jaarwisseling op 1 april vieren. Ze werden ”April Fools” genoemd. Maar ook deze verklaring is niet erg aannemelijk. Oudere bronnen spreken al eerder dan de 16e eeuw over een soort 1 aprilgrap, zoals het middeleeuwse ”Feest der Zotten”. Misschien gaat de traditie nog verder terug. In oude culturen was eind maart, begin april de tijd van de lentefeesten, waarop je gek mocht doen.

Wat zijn nieuwe ontwikkelingen rond de 1 aprilgrap?

Vanouds is het een individueel fenomeen: mensen proberen elkaar voor de gek te houden. Sinds de komst van internet doen ook bedrijven, instellingen, politieke partijen en media volop mee aan de grappenmakerij. Het Jeugdjournaal meldde bijvoorbeeld in 2004 dat toenmalig premier Balkenende een rol zou krijgen in een nieuwe Harry Potterfilm. De commercialisering van het verschijnsel is een andere trend. Internetbedrijven bieden kant-en-klare grappakketten aan. Het is overigens link om als bedrijf rond 1 april een nieuw product te lanceren. Het Amsterdamse bedrijf BeeBlue liet deze week weten een nieuw soort bier te brouwen, gemaakt van niet-verkocht brood, om te voorkomen dat het wordt weggegooid. Het bericht had verdacht veel weg van een 1 aprilgrap, maar blijkt bloedserieus.

Wat is een goeie 1 aprilgrap?

Een grap die bedrieglijk echt lijkt. Dat is nog niet zo makkelijk.

„Je veter is los. 1 april, kikker in je bil” is leuk voor kinderen, maar bedrijven en media die anderen voor de gek willen houden, zullen meer originaliteit in de strijd moeten werpen. Een belangrijke voorwaarde is niet om op 1 april met de grap te komen, maar een paar dagen eerder. Feit is dat elk jaar veel mensen goedgelovig genoeg blijken te zijn om er met open ogen in te trappen.

Hond en kat in wachtkamer

Ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede gaat dit weekend een hond en een kat inzetten om patiënten in de wachtkamer van de spoedeisende hulp te kalmeren.

Het initiatief is gebaseerd op Amerikaans onderzoek dat aantoont dat het aaien van dieren gezond en rustgevend is. De bloeddruk daalt erdoor en daarmee de kans op stress. Een hond geeft de beste resultaten, maar een kat kan er ook wat van. Daarom worden ze beide tijdens de proef ingezet.

De beesten worden ter beschikking gesteld door dierenpension Brammelo. Na een maand wordt het project geëvalueerd. Bij succes wordt het aantal diersoorten uitgebreid.

Een woordvoerder van het ziekenhuis reageerde gisteren ontwijkend op de vraag of het om een 1 aprilgrap gaat. Ze beloofde dat haar collega, „die er alles van weet”, zou terugbellen. Daarna volgde diepe stilte.