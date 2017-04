Eisen tot 5 jaar voor ondergronds bankieren

Voor het ondergronds bankieren in opdracht van criminelen is woensdag tegen een 49-jarige gemeenteambtenaar uit IJsselstein vijf jaar gevangenisstraf geëist.

De hoofdverdachte en drie medeverdachten zijn volgens de officier van justitie in Utrecht betrokken geweest als geldkoeriers en bewaarders van grote sommen geld. Van september 2015 tot juni 2016 hebben zij 8,5 tot 9 miljoen euro helpen witwassen, aldus het Openbaar Ministerie.

De ambtenaar bewaarde het geld thuis achter de wasmachine of onder het bed of borg het op in een speciale ruimte in zijn auto. De officier van justitie noemde het wrang dat de hoofdverdachte in zijn rol van gemeenteambtenaar vanwege zijn vertrouwenspositie werd benaderd, maar dat niet meldde bij zijn werkgever.

Tegen drie medeverdachten, onder wie de echtgenote en de zwager van de ambtenaar, eiste de aanklager celstraffen van 24 maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk.