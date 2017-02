Eis 8 jaar tegen ex-advocaat voor moordpoging

Tegen een voormalige advocaat uit het Groningse Noordhorn is dinsdag door de advocaat-generaal in Arnhem acht jaar gevangenisstraf geëist wegens poging tot moord op zijn partner.

De 61-jarige jurist heeft volgens de advocaat-generaal in september 2014 met een mes „een potentieel dodelijke wond” toegebracht bij de vrouw. Voordien had hij haar gedrogeerd met medicijnen. Hij zou dat hebben gedaan omdat hij ook zijn eigen leven wilde beëindigen wegens financiële problemen en psychische klachten.

Omdat de vrouw niet aan de gevolgen overleed, bleef de aanklacht beperkt tot poging tot moord.

De rechtbank in Zwolle veroordeelde de verdachte voor dat feit eerder tot zes jaar, na een eis van eveneens acht jaar.

Volgens de aanklager zit het slachtoffer met tal van vragen over het waarom van de daad van haar ex-partner. Tot nu toe heeft hij daarover niets willen verklaren. Hij weigert medewerking aan een onderzoek naar zijn persoon. Volgens de advocaat-generaal is een hogere straf op zijn plaats omdat niet duidelijk is hoe groot de kans op herhaling is.