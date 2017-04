Eis 30 maanden voor mensensmokkel Irakezen

Tegen twee vermeende mensensmokkelaars heeft de officier van justitie in Rotterdam donderdag dertig maanden gevangenisstraf (waarvan zes voorwaardelijk) geëist. Het gaat om een 39-jarige moeder en haar negentienjarige zoon uit Heemskerk.

Het duo wordt ervan verdacht dat ze op 30 september vorig jaar zes Irakezen in een bestelbus met een lading autobanden via Hoek van Holland naar Groot-Brittannië wilden smokkelen. Officier van justitie Mirjam Blom memoreerde in haar eis tegen moeder en zoon dat rechters sinds de zomer van 2016 zwaardere straffen kunnen opleggen voor mensensmokkel.

De zitting was de eerste van drie over de smokkel van in totaal 27 Irakezen en tien Albanezen over de Noordzee. De behandeling van die zaken zijn op dezelfde zittingsdag geagendeerd, omdat het OM zijn aandacht richt op de toename van mensensmokkel. Het OM heeft geconstateerd dat het aantal mensensmokkelzaken sinds 2015 bijna is verdubbeld. In 2015 waren er 23 van die zaken, vorig jaar ruim veertig.

Volgens het OM wordt het draagvlak voor de opvang van politieke vluchtelingen ondermijnd door de activiteiten van mensensmokkelaars. Om die reden is de maximumstraf voor deze zaken opgetrokken van twaalf naar vijftien jaar, bij overlijden van een gesmokkelde persoon zelfs achttien jaar. Het OM hanteert als regel dat drie tot zes maanden gevangenisstraf wordt geëist per gesmokkelde vreemdeling.

In het geval van de twee verdachten van Iraakse afkomst uit Heemskerk speelde mee dat volgens het OM levensgevaar te duchten was voor de zes gesmokkelde Irakezen. Zij zaten verstopt tussen stapels banden die niet waren vastgezet.

Moeder en zoon ontkenden weet te hebben gehad van de smokkel. De zoon voerde aan te zijn misbruikt door een zakenpartner, met wie hij tweedehands autobanden naar Groot-Brittannië wilde brengen. Omdat hij geen rijbewijs had, schakelde hij zijn moeder in. Hun raadsman vroeg daarom vrijspraak.

Later op de donderdag komen in de rechtbank in Rotterdam ook de smokkel van tien Albanezen in een koelwagen met peren en van 21 Irakezen, eveneens tussen autobanden, aan de orde.