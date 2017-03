Eindelijk eerste paal uitbreiding Boijmans

Bij Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam gaat vrijdag eindelijk de eerste paal de grond in voor het nieuw te bouwen, inmiddels veel besproken Collectiegebouw. Het Collectiegebouw wordt een kunstdepot dat toegankelijk is voor publiek. Het bouwwerk moet een blijvende oplossing bieden voor ruimtegebrek en wateroverlast.

Boijmans kan nu door ruimtegebrek maar een beperkt deel van de collectie op zaal tonen. Dat moet dus fors meer worden. Tegelijk moeten belangstellenden in het Collectiegebouw kunnen meekijken met restauraties en onderzoek. Het gebouw, in de vorm van een kom en bekleed met spiegelend materiaal, moet op zich al een bezienswaardigheid worden. Het krijgt ook horeca en een dakterras op 35 meter hoogte.

Eind vorig jaar stemde de Rotterdamse gemeenteraad, na bezorgdheid van verschillende kanten waaraan zelfs de Raad van State te pas moest komen, definitief in met de bouw. In 2005 was er voor het eerst sprake van nieuwe depots. Het openbare depot, ontworpen door Markthal-ontwerper architectenbureau MVRDV, moet in 2019 de deuren kunnen openen.

De bouwkosten bedragen dik 60 miljoen, een bedrag dat het museum in veertig jaar terugbetaalt via de huur.