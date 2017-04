Bij een auto die staat geparkeerd aan het Bogardeind in Geldrop is dinsdagavond een explosief aangetroffen. De eigenaar ontdekte het explosief en alarmeerde de politie. Na een eerste controle heeft de politie de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld die onderweg is naar de Brabantse plaats.

De omgeving is afgezet en mogelijk moeten ook enkele huizen ontruimd worden, aldus een politiewoordvoerster.