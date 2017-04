„Eigenaar camping Fort Oranje niet crimineel”

Minister Lodewijk Asscher sprak begin dit jaar weliswaar over „maffia-achtige toestanden” tijdens zijn bezoek aan vakantiepark Fort Oranje, maar hij bedoelde niet dat de eigenaren crimineel zijn. Dat zei de landsadvocaat donderdag in een door de eigenaren van de roemruchte camping in Rijsbergen aangespannen kort geding tegen de demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de Nederlandse staat.

„Hiermee hebben wij eigenlijk al de rectificatie die we hadden geëist”, aldus de advocaat van eigenaar Cees en zoon Jan Engel. „Als de Staat dit meteen had gezegd, hadden we geen kort geding hoeven aanspannen.” Maar, nu de partijen toch naar de rechtbank in Den Haag zijn gekomen, willen de campingeigenaren een uitspraak horen. „Uit principe.” De rechter doet op 8 mei uitspraak.

Over de Brabantse camping heeft SBS6 een zesdelige serie gemaakt met de naam ‘Fort Oranje: camping of krottenwijk’. De verwaarloosde en verloederde camping heeft te maken met veel criminaliteit, achterstallig onderhoud en dergelijke problemen.

Die problemen worden overigens niet ontkend door de eigenaren. Ze hadden het kort geding aangespannen omdat ze volgens hen ten onrechte als criminelen werden weggezet door de minister die „in campagnetijd wilde scoren over de rug van Fort Oranje en meneer Engel”.

Asscher deed zijn uitspraken afgelopen februari tijdens een onaangekondigd bezoek aan de camping. De PvdA’er liet zich tijdens een rondleiding door de wijkagent onder meer ontvallen dat de camping wat hem betreft zo snel mogelijk dicht moet en dat hij dacht dat „de eigenaren niet zaten te wachten op transparantie”.

Vader en zoon Engel waren niet op de hoogte van zijn bezoek. „Ik zou graag eens een keer met een wijkagent bij meneer Asscher thuis een rondleiding krijgen. Of houdt hij niet van transparantie?” merkte zoon Jan Engel op in de rechtszaal.