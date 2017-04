Eerste 380 EO-leden stemmen voor Ledenraad tijdens Nederland Zingt Dag

De Evangelische Omroep moet een moderne koers varen, vindt heilsoldate Elleke Wiegers. Daarom stemde ze zaterdag tijdens de Nederland Zingt Dag in Utrecht op een van de vijftien kandidaten die de Ledenraad heeft voorgesteld. „Ik ben bang dat de vier tegenkandidaten zich erg behoudend en fundamentalistisch zullen opstellen.”

Het was zaterdag het eerste moment waarop leden van de Evangelische Omroep (EO) zich konden uitspreken over de koers van het mediabedrijf. Al langere tijd maakt een deel van de leden zich zorgen over hoe gestalte wordt gegeven aan de missie van de EO. Begin deze maand maakten prof. dr. H. van den Belt, M. van Heijningen, R. Reedeker en ds. M. Visser bekend zich kandidaat te stellen voor de Ledenraad. Als ze worden gekozen, willen ze zich ervoor inzetten dat er minder vrijzinnige programma’s worden uitgezonden en dat er „vaker een helder en Bijbels verantwoord geluid vertolkt wordt door de EO.”

Moed kan de EO niet ontzegd worden. Nu nog een stap terug

Elleke Wiegers (55), lid van het Leger des Heils, heeft niet op hen gestemd. „Ik ben bang dat de vier tegenkandidaten zich erg behoudend en fundamentalistisch zullen opstellen”, zegt de Zaandamse. „Ik zie graag dat de EO een moderne koers vaart.” Wiegers is slechts een van de weinige kiezers die op de door de Ledenraad voorgestelde kandidaten heeft gestemd én daarover iets wil vertellen. EO-leden die de huidige koers wel best vinden, hebben niet zo de behoefte om te gaan stemmen, analyseert EO-communicatieadviseur Liesbeth Moret.

De eerste uren loopt het nog geen storm bij het stembureau. Maar als even twaalf uur de middagpauze begint, wordt het snel drukker en ontstaat een heuse rij. Bert van Bokhoven (72) uit Linschoten –„Ik ben 49 jaar EO-lid”– kruiste het vakje aan voor de naam van prof. dr. H. van den Belt. „Ik ken hem omdat hij zo nu en dan voorgaat in de hervormde gemeente waarvan ik lid ben.” Het is niet gemakkelijk om onkerkelijken te bereiken en recht te doen aan de Bijbelse boodschap, vindt de Linschotenaar. Maar in diverse programma’s functioneert de grondslag van de EO in zijn ogen onvoldoende. „Neem Adieu God?, een programma waarin mensen vertellen waarom ze het geloof de rug hebben toegekeerd. Dit is vooral een aansporing voor anderen om óók de kerk te verlaten, zó eenzijdig is het. In een slagersvakblad laat je toch ook niet alleen vegetariërs aan het woord?”

Het stuit Van Bokhoven verder tegen de borst dat de IKON bij de EO is ondergebracht en dat de remonstranten volwaardig lid zijn van de Ledenraad. „Kwalijk, want hun overtuigingen staan haaks op wat de EO ten diepste beweegt. Dat zie je bijvoorbeeld aan hun provocerende spotjes. Door mijn stem op Van den Belt hoop ik dat de oorspronkelijke missie van de EO weer meer gestalte gaat krijgen.”

Lid van het eerste uur Steven Huibers (68) uit Veenendaal legt eveneens de vinger bij de inlijving van de IKON, in zijn ogen geen goede zaak. Daarom stemde hij op een tegenkandidaat. De EO hoeft wat hem betreft niet alle protestante kerken in Nederland te representeren. „De verkondiging van de Bijbelse boodschap mag in verschillende toonaarden klinken. Maar het kruis van Christus en Zijn opstanding moeten centraal staan. Je mag de mensen niet met een verwaterde christelijke boodschap het bos in sturen.” Dat laatste gebeurt naar zijn mening te vaak.

De Ledenraad heeft de eerste vijftien namen zorgvuldig samengesteld, vindt Gerrie Boer (67) uit Appeltern. „Ik vind het daarom ondemocratisch dat zich vier tegenkandidaten hebben gemeld.” De EO is niet vaag over haar missie, oordeelt Boer. En de omroep moet álle protestantse kerken representeren. „Dat zijn simpelweg de eisen die de overheid stelt.” Gestemd heeft ze echter niet. „Ik werd teruggefloten door het stembureau, want het EO-lidmaatschap staat op naam van mijn man.” Boer hoopt binnenkort alsnog te kunnen stemmen.

Eind van de middag hadden zo’n 380 EO-leden gebruik gemaakt van hun stemrecht. Er volgen nóg vijf momenten waarop gestemd kan worden, voor het laatst op 17 mei tijdens een opname van Nederland Zingt in Zutphen. Eind volgende maand volgt de uitslag.