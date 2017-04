Eerherstel voor Huizer burgemeester

In het gemeentehuis van Huizen is woensdagmiddag een portret van burgemeester H. Vlug onthuld. Daarmee wordt hij in ere hersteld.

Vlug werd in 1995 weggelaten uit de portrettengalerij van burgemeesters die toen werd aangebracht, vanwege geruchten dat hij tijdens de oorlog fout was. Het tegendeel was waar, toonde journaliste Bonnie Kriek- Okkema aan. Vlug hielp Joden aan een onderduikadres en behartigde de belangen van de bevolking.

De gemeenteraad besloot alsnog een portret van de ARP’er te laten schilderen.