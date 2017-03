Eerbetoon aan Jan Roeland

De Kunsthal in Rotterdam brengt vanaf zaterdag een eerbetoon aan de Nederlandse schilder Jan Roeland, die vorig jaar overleed. Het museum wil een ‘beeldverhaal’ over hem vertellen aan de hand van 41 schilderijen.

„Jan Roelands werk schreeuwt niet om aandacht. Daar is het te subtiel voor, en te precies”, aldus Kunsthaldirecteur Emily Ansenk in de catalogus. „Hij schildert voorwerpen die hij vereenvoudigd weergeeft: wc-papier, een hamer, een tafel, een palet met een penseel. Gestileerde vormen die zweven tussen figuratie en abstractie. De weergave van een eend in drie cirkels en een driehoek getuigt van moed, maar ook van humor. ”

Jan Roeland (IJsselmuiden, 1935 - Amsterdam, 2016) leerde zichzelf schilderen. Zijn werk belandde in diverse museale verzamelingen en particuliere collecties. Hij won onder meer de Sandbergprijs.