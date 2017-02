Eerbetoon aan Harnoncourt

Het Koninklijk Concertgebouworkest draagt, samen met de dirigent Thomas Hengelbrock, de concerten van 23 en 24 maart in het Concertgebouw in Amsterdam op aan dirigent Nikolaus Harnoncourt, die op 5 maart vorig jaar overleed. De Oostenrijker Harnoncourt kreeg in 2000 de titel ‘honorair gastdirigent’ van het Concertgebouworkest.

De musici bewaren volgens een woordvoerder warme herinneringen aan „de wijze waarop Harnoncourt de muziek tijdens repetities en concerten tot leven bracht”. Hengelbrock, de Duitse chef-dirigent van het NDR Elbphilharmonie Orchester in Hamburg, maakte als violist deel uit van Harnoncourts ensemble Concentus Musicus Wien. „Hengelbrock is in zijn benadering verwant aan Harnoncourt. Hij voert klassiek repertoire zo authentiek mogelijk uit: dichter bij de bron kun je niet komen.”

Op het programma van 23 en 24 maart staat werk van Schubert en Mozart. Het concert op 24 maart zal live en wereldwijd worden uitgezonden door Mezzo via kabel en satelliet, aldus de zegsman.