Eenrichtingsverkeer voor boten Prinsengracht

Op de Prinsengracht in Amsterdam mag vanaf begin april nog maar één kant op worden gevaren. Met de proef van een jaar wil wethouder Udo Kock (water) drukte, opstoppingen en overlast tegengaan. Volgens Kock leidt de drukte vooral in de zomer tot files op het water en dus tot overlast voor bewoners en bezoekers.

Het eenrichtingsverkeer geldt over de volle lengte van 3,2 kilometer van de Prinsengracht. Boten mogen alleen nog varen in de richting van het IJ naar de Amstel. Wie de vaarrichting negeert, kan een boete van 230 euro krijgen. Volgend jaar wordt gekeken of de proef wordt omgezet in definitieve maatregel.

Een tweede proef wordt gedaan met een verbod om de Grimburgwal op te varen vanaf de Oudezijds Voorburgwal. Het kruispunt geldt als vaarknelpunt, waar op drukke dagen opstoppingen ontstaan.

Het college wil verder toe naar een vaarverbod voor pleziervaart in het hele Wallengebied, omdat ook daar de drukte tot files leidt. Zo’n vaarverbod wordt op dit moment nog onderzocht door waterbedrijf Waternet. In een deel van het gebied, op de Oudezijds Achterburgwal, geldt al een verbod. Dat zou dan worden uitgebreid met Oudezijds Voorburgwal en Grimburgwal.