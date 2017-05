Duur ritje door Rijswijk

Een 42-jarige man uit Nootdorp kan de portemonnee trekken na een ritje door Rijswijk, bij Den Haag. Zondagmiddag werd hij betrapt toen hij met 147 kilometer per uur over de Laan van Hoornwijck scheurde waar 50 is toegestaan.

Hij kon meteen zijn rijbewijs inleveren. Ook moet hij een driedaagse cursus over verantwoord rijgedrag volgen bij het CBR. Kosten: 1000 euro, door de deelnemer zelf te betalen. Daarnaast moet de Nootdorper een bekeuring betalen. Hoe hoog die uitvalt en hoe lang hij zijn rijbewijs kwijt is, moet het Openbaar Ministerie nog bepalen.