Duizenden worden verrast met een lintje

Een paar duizend mensen zullen woensdag worden verrast met een koninklijke onderscheiding bij de jaarlijkse lintjesregen. Zoals elk jaar worden ter gelegenheid van de verjaardag van het staatshoofd veel mensen tegelijk koninklijk geëerd vanwege hun grote inzet en persoonlijke verdiensten voor de maatschappij.

Om de verrassing zo lang mogelijk overeind te houden, worden betrokkenen vaak onder valse voorwendselen ergens heen gelokt, waarna de burgemeester namens de koning de decoratie kan opspelden. Van oudsher gaan verreweg de meeste lintjes naar mensen die jarenlang vrijwilligerswerk doen.

De meesten worden lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege speciale verdiensten kunnen mensen ook ridder of officier worden. De hoogste graad in deze orde is ridder grootkruis.

In de oudere Orde van de Nederlandse Leeuw bestaan drie graden. Deze onderscheidingen zijn bedoeld voor mensen met bijzondere, meer persoonsgebonden verdiensten van zeer exceptionele aard.

Vorig jaar kregen 2755 mensen een lintje, dat was iets minder dan de 2838 in 2015. De lintjesregen is altijd op de laatste werkdag voor Koningsdag.