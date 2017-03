Duizenden lopers in Women’s March Amsterdam

Vele duizenden mensen hebben zaterdagmiddag in Amsterdam meegelopen in de Women’s March, een mars tégen haat en vóór verdraagzaamheid. Het waren niet alleen vrouwen, ook veel mannen liepen mee, aldus de organisatie. Die gaat uit van 20.000 deelnemers.

De betoging startte aan het begin van de middag op de Dam en rond 15.00 uur waren de meeste lopers aangekomen op de eindbestemming, het Museumplein. Ze droegen borden en spandoeken met teksten als ‘Stem hoop, geen haat’, ‘Oranje is liefde’, ‘Her body, Her choice’ en ‘Fight like a girl’. De straten in het centrum kleurden oranje nadat 2000 oranje paraplu’s waren uitgedeeld. De organisatie hoopt met de mars Nederlanders te inspireren om woensdag vooral te gaan stemmen.

Ook in Nijmegen en Groningen gingen een paar honderd vrouwen - en mannen - de straat op voor een Woman’s March. Ze voerden leuzen met zich mee als Equality for all (Gelijkheid voor iedereen) voor gelijke rechten voor minderheden en vrouwen.

Op 21 januari was er zowel in Amsterdam als in Den Haag ook een Women’s March als reactie op het aantreden van Donald Trump als president van de Verenigde Staten.