Duizenden agenten willen niet door tot 67e

Duizenden straatagenten komen in het geweer tegen doorwerken tot hun 67e jaar. Dinsdag vraagt het Platform Bezorgde Dienders de Tweede Kamer om de leeftijdsgrens te verlagen naar 62 jaar. Een petitie daartoe is intussen door zo’n 19.000 agenten ondertekend.

Het lichaam gaat niet meer zo vlot als je pakweg 63 jaar bent. Dat is een van de voornaamste redenen waarom duizenden agenten protesteren tegen doorwerken tot de AOW-leeftijd van 67. „Als een boef, bijvoorbeeld een knul van 25, over een schutting klimt, ga je er niet meer zo makkelijk achteraan als je boven de zestig bent”, aldus politieman Dolf Mauritz (60). Hij werkt onder meer als straatagent in Katwijk en is voorzitter van het in 2009 opgerichte Platform Bezorgde Dienders.

Na veertig dienstjaren is het voor de meeste agenten genoeg geweest, benadrukt Mauritz. Zeker ook omdat agenten emotioneel nogal wat te verstouwen krijgen. „Je krijgt krassen op je ziel. Vorige week was ik er getuige van hoe een jonge, zieke vrouw uit Katwijk tevergeefs werd gereanimeerd. Ik zag dat ze overleed. Dat hakt erin.”

De petitie citeert een straatagent die zijn 42e dienstjaar ingaat. Hij stelt dat hij als het ware heel wat filmpjes in zijn hoofd heeft en dat „de doden en agressie eigenlijk dagelijks voorbijkomen.” Overdreven?

Mauritz, die behoort tot de Gereformeerde Gemeenten: „Dit citaat komt van een Amsterdamse agent. Dienders in de Biblebelt zullen het misschien wat rustiger hebben. Al maken ook zij heftige zaken mee. Denk aan ernstige aanrijdingen.

Zelf werd ik als motoragent op een donkere, regenachtige novemberavond door de meldkamer opgeroepen. Ergens te midden van de landerijen was een trein op iets gereden. Een dier? Toen ik daar in het donker met mijn zaklamp op de bewuste locatie scheen, bleek iemand zich van het leven te hebben beroofd. De vreselijke beelden staan nog op mijn netvlies. Gezien mijn christelijke achtergrond gaan dan ook vragen over iemands eeuwige bestemming door mijn hoofd. Het gesprek later met familie van de man was ook emotioneel. Zulke gebeurtenissen laten sporen na in je leven.”

Wat vindt u van de gedachte dat Nederlanders gemiddeld langer leven en dat ook agenten een tandje bij moeten zetten door langer door te werken?

„Ik begrijp die gedachte. Daarom pleiten wij ook voor een leeftijdsgrens van 62 jaar, hoger dus dan de 60 jaar die tientallen jaren voor de politie gold. Het bijzondere is dat bijvoorbeeld de brandweer het wel voor elkaar heeft gekregen om de grens om te stoppen met werken bij 59 jaar te leggen. Wij wijzen er in de petitie op dat niet alleen de brandweer, maar ook de politie zwaar werk doet.”

Is het een mogelijkheid om dienders van bijvoorbeeld 62 jaar en ouder vaker een bureaufunctie te bieden en hun zo te ontlasten van het lichamelijke zware werk?

„Dat zou mooi zijn, maar gaat in de praktijk niet werken. Dan zouden de komende jaren duizenden 60-plussers naar een bureau verhuizen. Dat betekent een gigantische inbreuk op de politiesterkte op straat. Juist op straat zijn agenten nodig. Wij pleiten er dan ook voor om de instroom van jonge agenten sterk te bevorderen.”

Er kunnen agenten zijn die de zestig zijn gepasseerd, nog prima in hun vel zitten en graag door willen tot hun 67e.

„Ja. Daarom pleiten we ervoor flexibele regels te maken en agenten die dat willen de mogelijkheid te geven door te gaan tot hun 67e.”

Zelf is politieman Mauritz het werk nog niet helemaal zat. Gisteren nog was hij in Katwijk betrokken bij de aanhouding van drie mannen die verdacht worden van een poging tot inbraak bij een woning. „Het zijn de krenten in de pap als je die gasten pakt.”