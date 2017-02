Duitser 12 jaar cel in voor doodslag Zundert

Een 49-jarige Duitser is donderdag tot twaalf jaar gevangenisstraf veroordeeld voor doodslag op een 45-jarige man uit Zundert.

De verdachte heeft bekend in februari vorig jaar zijn slachtoffer met een hamer van het leven te hebben beroofd. Hij sloeg zijn slachtoffer na een woordenwisseling over drugs herhaaldelijk op diens hoofd. De rechtbank in Breda heeft niet kunnen vaststellen dat sprake was van een vooropgezet plan om het slachtoffer te doden.

De Duitser woonde tijdelijk bij het slachtoffer thuis na zijn ontslag uit een afkickkliniek. Na de fatale ruzie bleef de man nog enkele uren in het huis, waarbij hij de woning opruimde en sporen uitwiste. De verdachte heeft zich volgens de rechter niet om het slachtoffer bekommerd en geen hulp ingeschakeld. Hij legde hij na afloop zelfs een kussen op het hoofd van zijn slachtoffer, naar eigen zeggen omdat hij diens lijdensweg niet kon aanzien.

Na zijn daad nam hij spullen van zijn gastheer mee om het op een inbraak te laten lijken.